Глава всех ТЭЦ Петербурга покинул свой пост накануне отопительного сезона

Ведущим производитель электрической и тепловой энергии в регионе перейдет под крыло "Газпром энергохолдинга" в конце сентября.

Совет директоров ПАО "ТГК-1" прекратил полномочия генерального директора Алексея Барвинка и правления компании, сказано в материалах компании. Последний рабочий день мужчины в компании будет 29 сентября этого года.

С 30 сентября 2019 года полномочия единоличного исполнительного органа генерирующей компании перейдут ООО "Газпром энергохолдинг", совет директоров утвердил условия договора. Будущий глава "ТГК-1" будет подписывать трудовой договор уже с гендиректором "Газпром энергохолдинга" Денисом Федоровым.

ПАО "ТГК-1" является ведущим производителем электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, она объединяет в себе 53 электростанции в 4 субъектах РФ, в том числе и в Петербурге.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к концу недели Петербург могут перевести на постоянное отопление.

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