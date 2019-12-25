В Петербург въехала тяжелая военная техника

Колонна передвигалась в сопровождении сотрудников ГИБДД.

Жители Петербурга заметили в городе колонну с военной техникой. Идентифицировать ее не удалось, поскольку на машинах не было государственных номеров.

Автомобилисты разделили с военными Приморское шоссе, на участке от Горской улицы в сторону Сестрорецка. Колонну с техникой сопровождали сотрудники ГИБДД.

Собеседники "Фонтанки" из ВС отметили, что везут, похоже, ракеты. Однако опознать комплекс они затруднились. Одной из причин, почему грузовики едут без номеров, может быть поставка новой техники с завода, еще не прошедшая регистрацию в ВАИ. Также маневр может быть связан с мероприятиями с участием высоких гостей, которые посетят Петербург. В городе перед Новым годом пройдет неформальный саммит глав стран СНГ.

Ранее мы писали, что до двух часов ночи будет работать общественный транспорт в Новый год.

Фото: скрин / "Фонтанка"