Петербургские водители жалуются на отсутствие топлива 5 сентября

Бензин в Петербурге есть, но не везде.

Утром 5 сентября петербургские водители забили тревогу: на многих заправках города исчез бензин АИ-92 и АИ-95. Читатели "Фонтанки" сообщали об очередях и отсутствии топлива на большинстве станций. Корреспонденты проверили 27 сайтов топливных сетей и карты, чтобы понять реальную картину.

Оказалось, что паники нет — бензин в городе есть. Однако ситуация напоминает лоскутное одеяло: у каждой сети свои тренды. Где-то нет 95-го, где-то — 100-го, а на некоторых АЗС — только дизельное топливо. Онлайн-ресурсы показывают наличие, но не фиксируют очереди у колонок. Водителям приходится полагаться на удачу и объезжать несколько станций в поисках нужного топлива. Причины выборочных перебоев не называются, но участники рынка связывают это с логистическими сбоями и сезонным ростом спроса. Власти ситуацию пока не комментируют.

Ранее мы сообщали, что завод в Орске полностью остановил работу после атаки БПЛА.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)