Жительница Петербурга заметила ласку в Александровском парке

В пятницу, 27 марта, жительница Петербурга заметила в Александровском парке ласку. Об этом стало известно из группы "Грибы и грибники СПБ", социальной сети "Вконтакте".
Сначала женщина безуспешно пыталась приманить зверька семечками, но затем природное любопытство маленького хищника всё же взяло верх и он взобрался на пенек, изучая происходящее вокруг.
Петербуржцы удивились, что животное подобралось так близко к человеку и стали вспоминать похожие случаи.
Ранее мы писали, что во дворе дома на Комендантском заметили ласку
Видео/Фото: vk.com/grib_spb
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Благодарение за чудесное видио !
Сегодня -это так необходимо всем нам зреть такую красотку !
всем нам крепости и единения !
татиана , град Петра
Благодарение за чудесное видио !
Сегодня -это так необходимо всем нам зреть такую красотку !
всем нам крепости и единения !
татиана , град Петра