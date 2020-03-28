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Arinablinova
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Жительница Петербурга заметила ласку в Александровском парке

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Любопытный зверек заинтересовался происходящим вокруг.

В пятницу, 27 марта, жительница Петербурга заметила в Александровском парке ласку. Об этом стало известно из группы "Грибы и грибники СПБ", социальной сети "Вконтакте".

Сначала женщина безуспешно пыталась приманить зверька семечками, но затем природное любопытство маленького хищника всё же взяло верх и он взобрался на пенек, изучая происходящее вокруг.  

Петербуржцы удивились, что животное подобралось так близко к человеку и стали вспоминать похожие случаи.

Ранее мы писали, что во дворе дома на Комендантском заметили ласку

Видео/Фото: vk.com/grib_spb

 

Теги: животные, ласка, милота, парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

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Ktf3712
Сегодня 13:34

Благодарение за чудесное видио !

Сегодня -это так необходимо всем нам зреть такую красотку !

всем нам крепости и единения !

татиана , град Петра 

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Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 13:33

Благодарение за чудесное видио !

Сегодня -это так необходимо всем нам зреть такую красотку !

всем нам крепости и единения !

татиана , град Петра 

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