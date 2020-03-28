Жительница Петербурга заметила ласку в Александровском парке

Любопытный зверек заинтересовался происходящим вокруг.

В пятницу, 27 марта, жительница Петербурга заметила в Александровском парке ласку. Об этом стало известно из группы "Грибы и грибники СПБ", социальной сети "Вконтакте".

Сначала женщина безуспешно пыталась приманить зверька семечками, но затем природное любопытство маленького хищника всё же взяло верх и он взобрался на пенек, изучая происходящее вокруг.

Петербуржцы удивились, что животное подобралось так близко к человеку и стали вспоминать похожие случаи.

Ранее мы писали, что во дворе дома на Комендантском заметили ласку

Видео/Фото: vk.com/grib_spb