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Во дворе дома на Комендантском заметили ласку

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Рассмотреть близко зверька не удалось.

Петербуржцы заметили ласку у жилого комплекса на Комендантском проспекте,1. Видео опубликовали в группе Приморского района "ВКонтакте". 

Ласка явно куда-то спешила: пробежалась по газону, во дворе и на детской площадке. Зверька замечают уже не первый раз.  Дикий зверек обитал на территории ЖК и в прошлом году, однако его было плохо видно из-за снега.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появилась авиационная служба спасения тюленят. 

Видео: Валерий Васильев / vk.com/komenda_spb

Теги: ласка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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