Во дворе дома на Комендантском заметили ласку

Рассмотреть близко зверька не удалось.

Петербуржцы заметили ласку у жилого комплекса на Комендантском проспекте,1. Видео опубликовали в группе Приморского района "ВКонтакте".

Ласка явно куда-то спешила: пробежалась по газону, во дворе и на детской площадке. Зверька замечают уже не первый раз. Дикий зверек обитал на территории ЖК и в прошлом году, однако его было плохо видно из-за снега.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появилась авиационная служба спасения тюленят.

Видео: Валерий Васильев / vk.com/komenda_spb