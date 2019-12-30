На Парашютной улице петербуржцы заметили белую ласку

Хищница любопытно озиралась и торопилась по своим делам.

Днем 29 января некоторым петербуржцам посчастливилось встретиться на Парашютной улице с необычной для города гостьей – белой лаской. Хищная маленькая красавица быстро пробежала рядом с домом №42 корпус 2 и скрылась.

Очевидец Сергей, заснявший зверька, отметил, что ласка передвигалась очень быстро, задержать ее никак не удалось. Откуда взялось животное и куда торопилось, останется тайной. Однако одна из горожанок в комментариях предположила, что появление белоснежной ласки в городе связано с застройкой Юнтоловского заказника. Женщина напомнила, что после этого в Петербурге начались появляться кабаны, лисы и другие животные.

Ранее мы рассказывали, как полицейские задержали лошадь в Муринском парке.

Видео: Сергей Мальцев, КОМЕНДАнтский проспект • Приморский район / "ВКонтакте"