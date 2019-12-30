Полицейские задержали лошадь в Муринском парке

Ее хозяин уже нашелся.

Утром, 1 января, в Муринском парке гуляла одинокая лошадь, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пятнистую черно-белую красавицу увидели около торгово-развлекательного комплекса "Родео Драйв". Лошадь была поседланная и спокойно паслась в одиночестве.

"Просто 1 января. Ничего удивительного", "Эвакуируют на штрафстоянку", "Лошадь наверняка каршеринговая", – комментируют ситуацию пользователи в соцсети.

Полицейские задержали "нарушительницу" и доставили в 17 отделение. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск хозяев беглянки.

Как пишут в "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", благодаря посту в группе хозяин лошади уже нашелся и забрал ее домой.

Ранее на Piter.TV: на главную елку Петербурга забрались руферы.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"