Полицейские задержали лошадь в Муринском парке

Утром, 1 января, в Муринском парке гуляла одинокая лошадь, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Пятнистую черно-белую красавицу увидели около торгово-развлекательного комплекса "Родео Драйв". Лошадь была поседланная и спокойно паслась в одиночестве.
"Просто 1 января. Ничего удивительного", "Эвакуируют на штрафстоянку", "Лошадь наверняка каршеринговая", – комментируют ситуацию пользователи в соцсети.
Полицейские задержали "нарушительницу" и доставили в 17 отделение. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск хозяев беглянки.
Как пишут в "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", благодаря посту в группе хозяин лошади уже нашелся и забрал ее домой.
Ранее на Piter.TV: на главную елку Петербурга забрались руферы.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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