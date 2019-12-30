На главную елку Петербурга забрались руферы

"Герои" поделились видео в соцсетях.

"Новогоднее поздравление от Деда Мороза" опубликовали петербургские руферы.

Молодой человек и две "амазонки", как он их назвал, забрались на верхушку елки на Дворцовой площади. Ролик с необычным поздравлением появился в соцсетях 31 декабря.

Руферы забрались на главную елку города днем, когда на площади гуляло много людей. Их пыталась остановить Екатерина, но молодые люди не стали ее слушать.

Парень в костюме Деда Мороза и маске на лице поздравил всех с Новым годом и пожелал успехов во всем.

"Ну и конечно же, ведите себя хорошо", – отметил он.

Ранее на Piter.TV: петербуржец в Новый год остался без пальцев.

Видео: Instagram / spb_hardcore