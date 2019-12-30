Петербуржец в Новый год остался без пальцев. Виновата петарда

Машина скорой помощи прибыла в дом в Невском районе во втором часу ночи 1 января.

Празднование Нового года не обошлось без жертв в Невском районе Петербурга. Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, в 1:30 часов ночи 1 января врачи прибыли в квартиру, расположенную в доме по 2-му Рабфаковскому переулку.

Выяснилось, что помощь потребовалось 27-летнему мужчине, у которого была рана правой кисти и отсутствовало два с половтной пальца на руке. Оказалось, что в начале часа у него в руках взорвалась петарда.

По факту инцидента проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

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Фото: Pixabay