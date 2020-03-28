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В Петербурге проводят дезинфекцию остановок

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Рабочих заметили в районе перекрестка Российского проспекта и улицы Латышских стрелков.

Утро субботы, 28 марта, началось в Петербурге с дезинфекции остановок общественного транспорта. Видеозапись, на которой запечатлены работы по предотвращению распространения коронавируса, попала в распоряжение Piter.tv.

Проезжающие мимо водители заметили рабочих в районе перекрестка Российского проспекта и улицы Латышских стрелков. Трое мужчин чистили остановку и обрабатывали ее специальным дезинфицирующим раствором. 

Ранее мы писали о том, что в школах и детских садах Петербурга проведут дезинфекцию.

Видео: Piter.tv

Теги: дизинфекция, коронавирус, общественный транпорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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