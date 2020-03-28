В Петербурге проводят дезинфекцию остановок

Рабочих заметили в районе перекрестка Российского проспекта и улицы Латышских стрелков.

Утро субботы, 28 марта, началось в Петербурге с дезинфекции остановок общественного транспорта. Видеозапись, на которой запечатлены работы по предотвращению распространения коронавируса, попала в распоряжение Piter.tv.

Проезжающие мимо водители заметили рабочих в районе перекрестка Российского проспекта и улицы Латышских стрелков. Трое мужчин чистили остановку и обрабатывали ее специальным дезинфицирующим раствором.

Ранее мы писали о том, что в школах и детских садах Петербурга проведут дезинфекцию.

Видео: Piter.tv