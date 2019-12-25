В школах и детских садах Петербурга проведут дезинфекцию

Уборка пройдёт во время нерабочей недели.

Все учреждения, которые закрылись в период с 28 марта по 5 апреля, полностью продезинфицируют. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Особое внимание уделят дезинфекции детских садов и школ.

Соответствующее заявление сделал глава Петербурга на заседании рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Он также заявил, что во время нерабочей недели крайне важно приостановить все виды жизнедеятельности кроме тех, что поддерживают жизнеобеспечение многомиллионного города.

Известно, что Санкт-Петербург уже накопил необходимый опыт для проведения тестов на коронавирус. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. К работе также будут привлечены частные лаборатории.

Ранее мы сообщили, что в Гатчинских школах проводят глобальную дезинфекцию.

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