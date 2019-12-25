В Гатчинских школах проводят глобальную дезинфекцию

Одно из учреждений осуществляет обработку всех поверхностей два раза в день.

В зданиях школ Гатчинского района проходит дезинфекция в рамках противоэпедимических мер и защиты от вируса CONVID-19. Об этом сообщает Гатчинская служба новостей.

Работы проводятся во время отсутствия учеников. К процедуре привлечены работники клинигвовых служб – они обрабатывают площади общего пользования, в то время как сотрудники учреждений собственноручно убираются в классных комнатах.

Во время влажной уборки в школах применяется перекись водорода и гипохлорит натрия. В школе № 1 дверные ручки парты, стулья и окна обрабатывают два раза за день.

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Фото: Гатчинская служба новостей