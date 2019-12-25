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Петербургский метрополитен дополнительно купил 11 тонн моющего средства
Сегодня, 19:50
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nadezhda_sib

Петербургский метрополитен дополнительно купил 11 тонн моющего средства

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Турникеты и поручни моют каждые полчаса.

Пресс-служба петербургского метрополитена рассказала о мероприятиях по профилактике распространения коронавирусной инфекции. 

Для санитарной обработки вагонов и пассажирских зон было закуплено более 11 тонн моющего средства. 

Дезинфекция зон активного прохода пассажиров проводится каждые 30 минут. Полная влажная уборка подвижных составов с использование дезинфекторов. В целом концентрация дезинфицирующих средств по сравнению с "обычным" временем была увеличена на 30%.

Ранее стало известно, что за последние 10 дней пассажиропоток в метро снизился почти на 25%

Фото: "Петербургское метро" / VK 

Теги: метрополитен, профилактика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Духин Гарри
Сегодня 20:43

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