Петербургский метрополитен дополнительно купил 11 тонн моющего средства

Турникеты и поручни моют каждые полчаса.

Пресс-служба петербургского метрополитена рассказала о мероприятиях по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Для санитарной обработки вагонов и пассажирских зон было закуплено более 11 тонн моющего средства.

Дезинфекция зон активного прохода пассажиров проводится каждые 30 минут. Полная влажная уборка подвижных составов с использование дезинфекторов. В целом концентрация дезинфицирующих средств по сравнению с "обычным" временем была увеличена на 30%.

Ранее стало известно, что за последние 10 дней пассажиропоток в метро снизился почти на 25%.

Фото: "Петербургское метро" / VK