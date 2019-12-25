  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Смольном рассказали о снижении пассажиропотока в общественном транспорте
Сегодня, 19:30
160
nadezhda_sib

В Смольном рассказали о снижении пассажиропотока в общественном транспорте

0 0

Однако количество поездок остается "колоссальным".

За последние 10 дней пассажиропоток в петербургском метро снизился почти на 25%. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту в группе "ВКонтакте".
В городском наземном транспорте показатели немного ниже — 17,9%. Несмотря на снижение количества людей в общественном транспорте, количество поездок все же назвали "колоссальным". В целом объем перевозок остается на прежнем уровне и составляет более 4 млн поездок в сутки. 

На удаленную работу перешли только 3% петербургских компаний.

Фото: "Вконтакте" / "Петербургский метрополитен" 

Теги: метро, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии