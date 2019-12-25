Только 3% петербургских компаний перешли на "удаленку"

У кого-то удаленная работа носит рекомендательный характер, но большинство ходит на работу как обычно.

Сервис Работа.ru провел исследование и в процентах выявил, сколько петербуржцев продолжают ходить на работу. Об этом сообщили в 78.ru.

Так, 85% продолжают ходить на работу, только 3% полностью перешли на удаленную работу, у 7% на дистанционную работу перевели лишь некоторые отделы, а у 5% "удаленка" носит лишь рекомендательный характер. Так, пандемия вируса хорошо показывает готовность работодателя позаботиться о здоровье своих подчинённых.

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