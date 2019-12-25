Пассажиропоток в петербургском метро снизился на 25%

За текущую неделю в подземку спустились лишь 1,84 миллионов человек.

Горожане стали гораздо меньше ездить на метро из-за угрозы распространения коронавируса.

За текущую неделю в подземку спустились лишь 1,84 миллионов человек.

Также меньше людей стало пользоваться железнодорожным, автомобильным и воздушным видами транспорта.

Известно, что количество пассажиров поездов снизилось до 37 тысяч человек, а автовокзала до 1648 человек. Такая же ситуация и в аэропорту: в Пулково международными рейсами прибыли всего 989 человек, а улетели 311 человек.

Ранее мы сообщили, что Беглов просит не приезжать в Северную столицу.

Фото: Pixabay