Жители Петербурга за октябрь утилизировали почти 7,7 тонны опасных отходов

Отходы повышенного класса опасности нельзя утилизироваться вместе с остальным бытовым мусором.

За октябрь 2020 петербуржцы сдали в экобоксы и экомобили более 7,5 тыс. кг опасных отходов. Большую часть из них составляют использованные батарейки. Их количество составило порядка 76% от всех отходов, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Октябрь стал "лидером" среди других месяцев этого года по числу термометров, которые были отправлены на утилизацию. Жители города принесли почти 86 кг градусников.

Всего за текущий год горожане избавились от 73,2 тонн опасных отходов.

В Комитете напоминают, что использованные батарейки, лампы и ртутные термометры относятся к отходам повышенных классов опасности. В связи с этим утилизировать их вместе с обычным бытовым мусором нельзя. Для этого Смольный организовал бесперебойную работу экомобилей и экобоксов, куда можно сдать предметы. В городе расположена 431 такая точка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге в октябре высадили более 4 тыс. деревьев.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству СПб