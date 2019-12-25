В Петербурге в октябре высадили более 4 тыс. деревьев

В городе завершился месячник благоустройства.

Садовники очистили от мусора более 7,9 га территорий парков и скверов Петербурга в октябре. Традиционный осенний месячник благоустройства проводится с 1 по 31 октября.

По информации пресс-службы городского комитета по благоустройству, специалисты отремонтировали почти 20 тыс. кв. метров дорожек и площадок на территориях зеленых насаждений. Кроме того, они подготовили город к зиме, выполнив консервацию и генеральную уборку объектов.

За месяц в Петербурге высадили более 4,5 тыс. деревьев, 14,6 тыс. кустарников, почти 120 тыс. цветов. Всего в порядок привели более 2 тыс. объектов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что до 13 ноября горожане могут оценить качество уборки в своем районе.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству