Петербуржцам предложили оценить осеннюю уборку своего района

В городе подходит к концу месячник по благоустройству, настало время подводить итоги.

Правительство Петербурга открыло опрос по качеству осенней уборки города, в котором может принять участие любой житель Северной столицы. Об этом пресс-служба Смольного рассказала в субботу, 31 октября. Голосование продлится до 13 ноября.

Вместе с этим власти города подвели итоги месячника по благоустройству, который прошел в октябре. Предварительно в Смольном уже подсчитали, что за это время была ликвидирована 41 несанкционированная свалка, а также вывезено более 126 тысяч кубометров мусора и листвы. Окончательно итоги месячника подведут на следующей неделе.

Муниципальные образованиям и администрации районов за месяц высадили более 2,8 тысяч деревьев и 36,8 тысяч декоративных кустарников. На территориях, которые находятся в подчинении комитета по благоустройству, появилось более 4,7 тысяч новых саженцев деревьев, а также более 14,6 тысяч кустарников и 119 тысяч цветов.

Промышленные предприятия и организации города посадили 386 деревьев и 954 куста, отметили в Смольном.

Отремонтированы и покрашены 2147 единиц детского и спортивного оборудования, почти 2000 скамеек и 345 контейнерных площадок – добавили в городском правительстве.

Ранее мы сообщали о том, что в 2021 году Петербург выделит 2,3 млрд рублей на благоустройство. На выделенные деньги благоустроят более 70 объектов.

Фото: Piter.tv