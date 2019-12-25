В 2021 году Петербург выделит 2,3 млрд рублей на благоустройство

На выделенные деньги благоустроят более 70 объектов.

В среду, 28 октября, стало известно, что в 2021 году проект "Комфортная городская среда" получит из бюджета города 2,3 млрд рублей из 5,7 млрд рублей, которые отводят стратегическому направлению "Комфортный город".

В Смольном отметили, что деньги пойдут на благоустройство более 70 объектов, в том числе набережной рек Охты и Оккервиль, Заневского парка, Бестужевского сада территории у Суздальских озер и общественного пространство перед РНБ. Также продолжат реализацию проектов, направленных на повышение привлекательности исторического центра для жизни, досуга и ведения бизнеса. Партнеры, занимающиеся развитием Кронштадта, "Почтового квартала" и других проектов получат поддержку.

Отмечается, что за счет бюджета заменят 75 тыс. натриевых светильников на светодиодные. Столько же светильников заменят за счет внебюджетных источников.

С начала октября в Петербурге успели высадить 4,8 тысяч деревьев, ликвидировать 31 незаконную свалку и привести в порядок территории зеленых насаждений.

Ранее мы писали, что во дворе театра "Цехъ" появилось общественное пространство.

Фото: Piter.TV