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Во дворе театра "Цехъ" появилось общественное пространство
Сегодня, 15:59
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smirenny

Во дворе театра "Цехъ" появилось общественное пространство

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Бывшая промзона стала галереей под открытым небом. 

Во вторник, 27 октября, стало известно, что в театре "Цехъ" появилось новое общественное пространство. Ремонтные работы проводились совместно с филиалом Городского музея скульптуры – "Мастерской Аникушина". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Концепцию галереи под открытым небом продумывали актеры театра, а экспонаты создавали петербургские скульпторы, в частности Евгений Духовный, Владимир Андреев, Антонина Фатхуллина и другие. Работы велись несколько месяцев и будут продолжены: экспозицию будут менять и дополнять. В общественном пространстве будут проводить выставки, концерты, перформансы и уличные спектакли.

Ранее мы писали, что в Петербурге завершилось благоустройство Путиловского сквера. 

Фото: Piter.TV

Теги: общественное пространство, театр цехъ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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