Во дворе театра "Цехъ" появилось общественное пространство

Бывшая промзона стала галереей под открытым небом.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что в театре "Цехъ" появилось новое общественное пространство. Ремонтные работы проводились совместно с филиалом Городского музея скульптуры – "Мастерской Аникушина". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Концепцию галереи под открытым небом продумывали актеры театра, а экспонаты создавали петербургские скульпторы, в частности Евгений Духовный, Владимир Андреев, Антонина Фатхуллина и другие. Работы велись несколько месяцев и будут продолжены: экспозицию будут менять и дополнять. В общественном пространстве будут проводить выставки, концерты, перформансы и уличные спектакли.

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Фото: Piter.TV