В Петербурге завершилось благоустройство Путиловского сквера

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в Северной столице завершили благоустройство Путиловского сквера. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.
В Путиловском сквере установили монумент основателю Кировского завода Николаю Путилову. Благоустройство сквера приурочео к празднованию 200-летия со дня рождения выдающегося инженера.
Также в сквере появилось общественное пространство для жителей Кировского района. Отмечается, что его создали с учётом исторического контекста.
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Фото:gov.spb.ru
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