В Петербурге завершилось благоустройство Путиловского сквера

В этом году приведут в порядок 208 дворов и 12 общественных пространств.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в Северной столице завершили благоустройство Путиловского сквера. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

В Путиловском сквере установили монумент основателю Кировского завода Николаю Путилову. Благоустройство сквера приурочео к празднованию 200-летия со дня рождения выдающегося инженера.

Также в сквере появилось общественное пространство для жителей Кировского района. Отмечается, что его создали с учётом исторического контекста.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разрешат бесплатную пересадку с одного маршрута на другой.

Фото:gov.spb.ru