Жители Петербурга выстроились в очередь за кипрскими визами на Фурштатской

Возобновление выдачи виз на Кипр вызвало ажиотаж у консульства в Петербурге.

У консульства Кипра в Санкт-Петербурге утром 7 октября выстроилась очередь из желающих подать документы на визу. Об этом сообщает телеканал "78.ru".

Ажиотаж возник после объявления о возобновлении выдачи виз. Теперь при подаче заявлений требуется прохождение биометрии — снимаются отпечатки пальцев и делаются фотографии. От этой процедуры освобождены только дети младше 12 лет.

Ранее консульства Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре не принимали посетителей с 30 сентября. В это время власти страны внедряли новую систему въезда и выезда, которая начнет действовать в странах Евросоюза с 12 октября. Система автоматически фиксирует дату и место пересечения границы для всех путешественников, не являющихся гражданами ЕС.

Фото: Pxhere