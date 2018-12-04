Жители Петербурга выбирают название для фонтана около РНБ

Идеи принимаются до 11 мая.

Петербуржцы могут выбрать название для воcстановленного фонтана около Российской национальной библиотеки. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте".

По словам градоначальника, жители Северной столицы начали отправлять названия в личные сообщения главе Петербурга еще 21 апреля. Идеи принимаются до 11 мая, после чего комиссия отберет пять лучших. Самые интересные варианты будут опубликованы на странице представителя Смольного. Горожанам предоставят возможность проголосовать, сделать это нужно до 18 мая.

Авторы пяти лучших названий получат различные призы. Так, среди них будет индивидуальная экскурсия в Российскую национальную библиотеку, семейная фотосессия на фоне обновленного фонтана, билеты в театр, билеты в музейный комплекс "Вселенная воды".

Ранее на Piter.tv: после реконструкции открыли музыкальный фонтан перед РНБ.

Фото: Piter.tv