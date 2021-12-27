  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После реконструкции открыли музыкальный фонтан перед РНБ
Сегодня, 20:40
80
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

После реконструкции открыли музыкальный фонтан перед РНБ

0 0

Беглов предложил объявить конкурс на название фонтана. 

В Петербурге после реконструкции открыли фонтан перед Российской национальной библиотекой. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Специалисты полностью разобрали старую конструкцию, проложили новые водопроводные сети, сделали гидроизоляцию, смонтировали насосное оборудование и фильтровальную установку. Сегодня фонтан имеет современное освещение. Для наружной отделки был использован серый гранит. 

Беглов предложил объявить конкурс на название фонтана. 

Напомним, что завтра запустят 61 фонтан. К 1 мая начнут работу еще пять фонтанов.

Ранее мы писали, что в Петергофе запустят фонтаны 23 апреля. Фонтаны будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45, а парки – Нижний, Александрия, Ораниенбаум – с 9:00 до 20:00.

Фото: pixabay

Теги: музыкальный фонтан, рнб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии