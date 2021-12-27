После реконструкции открыли музыкальный фонтан перед РНБ

Беглов предложил объявить конкурс на название фонтана.

В Петербурге после реконструкции открыли фонтан перед Российской национальной библиотекой. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты полностью разобрали старую конструкцию, проложили новые водопроводные сети, сделали гидроизоляцию, смонтировали насосное оборудование и фильтровальную установку. Сегодня фонтан имеет современное освещение. Для наружной отделки был использован серый гранит.

Беглов предложил объявить конкурс на название фонтана.

Напомним, что завтра запустят 61 фонтан. К 1 мая начнут работу еще пять фонтанов.

Ранее мы писали, что в Петергофе запустят фонтаны 23 апреля. Фонтаны будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45, а парки – Нижний, Александрия, Ораниенбаум – с 9:00 до 20:00.

Фото: pixabay