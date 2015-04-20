В Петергофе запустят фонтаны 23 апреля

Фонтаны будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45, а парки – Нижний, Александрия, Ораниенбаум – с 9:00 до 20:00.

Запуск фонтанов и открытие летнего сезона в ГМЗ "Петергоф" состоится 23 апреля, в субботу. Об том рассказали в пресс-службе Государственного музея-заповедника.

Фонтаны будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45, а парки – Нижний, Александрия, Ораниенбаум – с 9:00 до 20:00. Бесплатное посещение парков Александрия и Ораниенбаум после 18:00. Для граждан РФ и стран ЕАЭС будут доступны абонементы в эти парки. При покупке 10 посещений скидка составит 30% от полной стоимости, 20 посещений – 40%, 30 посещений – 50%. Добавим, что льготы на входные билеты для взрослых и учащихся России и Евразийского экономического союза.

Ранее мы писали, что в Петергофе запустили фонтаны под снегом. Перед запуском фонтанов проводят техническое включение.

Фото: Piter.tv

