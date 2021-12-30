22 апреля откроют сезон фонтанов в Петербурге

В пятницу запустят 61 фонтан.

В пятницу, 22 апреля, в Петербурге откроют сезон фонтанов. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам градоначальника, завтра запустят 61 фонтан. К 1 мая начнут работу еще пять фонтанов. Первым запустили фонтан у РНБ, который недавно прошел реставрацию. Специалисты уменьшили глубину чаш, построили технологическую камеру управления, оснастили освещением и системами приточно-вытяжной вентиляции.

Ранее мы сообщали, что в апреле высадят более четырех тыс. деревьев и 36 тыс. кустарников в Петербурге. К майским праздникам появятся около 450 тыс. штук виолы.

Фото: pexels



