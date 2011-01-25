В апреле высадят более четырех тыс. деревьев и 36 тыс. кустарников в Петербурге

К майским праздникам появятся около 450 тыс. штук виолы.

В конце апреля специалисты приступят к высадке деревьев и кустарников в Петербурге, передают 15 апреля в пресс-службе Смольного.

За месячник планируется высадить порядка четырёх тыс. деревьев и 36 тыс. кустарников. Отмечается, что к майским праздникам появятся около 450 тыс. штук виолы. В Петербурге появилось уже более 100 новых мест для отдыха и занятий спортом, около половины из них находятся в зоне ответственности специалистов садово-паркового хозяйства.

Ранее мы писали, что в Петергофе запустят фонтаны 23 апреля. Фонтаны будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45, а парки – Нижний, Александрия, Ораниенбаум – с 9:00 до 20:00.

Фото: Piter.tv

