Жители Петербурга столкнулись с исчезновением проездных на "Подорожниках"

В Петербурге произошел сбой.

У части жителей Петербурга с карт "Подорожник" исчезли оплаченные безлимитные билеты на трое суток. О проблеме сообщили пользователи, а позже информацию подтвердили в ГКУ "Организатор перевозок". Источник: "Фонтанка". В организации объяснили, что произошел технический сбой. Для восстановления корректной работы системы запланирована ночная перезагрузка. Пассажирам, которые лишились проездных, рекомендовали обратиться на горячую линию. Возврат средств обещают произвести в срок от одного до трех дней.

Между тем, с октября 2025 года произойдет повышение стоимости платной парковки в центральной части города, максимальный часовой тариф может составить до 360 рублей.

Фото: Piter.TV