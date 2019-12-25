  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жители Петербурга стали посещать онлайн-бары
Сегодня, 10:51
194
Arinablinova

Жители Петербурга стали посещать онлайн-бары

0 0

Жители города не намерены "сдаваться и и менять свои привычки".

В воскресенье, 22 марта, стало известно, что многие жители Северной столицы довольно необычно отреагировали на закрытие баров по всему городу.

Согласно информации "Фонтанка.ру", большая часть баров на улице Рубинштена объявили о закрытии в связи с принятием карантинных мер. Практически сразу после этого Михаил Шишкин, директор креативного агентства, представил идею онлайн-бара, а точнее целой улицы баров.

В специальный видеочат при помощи видеосвязи может зайти любой желающий. В шапке сайта отмечено, что даже не смотря на апокалипсис, завсегдатае баров "не намерены сдаваться и менять свои привычки". 

Ранее мы писали, что как Эрмитаж работает в условиях карантина.

Фото: Pixabay

Теги: видеочат, коронавирус, март, онлайн, развлечение, что делать
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии