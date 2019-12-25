Жители Петербурга стали посещать онлайн-бары

Жители города не намерены "сдаваться и и менять свои привычки".

В воскресенье, 22 марта, стало известно, что многие жители Северной столицы довольно необычно отреагировали на закрытие баров по всему городу.

Согласно информации "Фонтанка.ру", большая часть баров на улице Рубинштена объявили о закрытии в связи с принятием карантинных мер. Практически сразу после этого Михаил Шишкин, директор креативного агентства, представил идею онлайн-бара, а точнее целой улицы баров.

В специальный видеочат при помощи видеосвязи может зайти любой желающий. В шапке сайта отмечено, что даже не смотря на апокалипсис, завсегдатае баров "не намерены сдаваться и менять свои привычки".

Ранее мы писали, что как Эрмитаж работает в условиях карантина.

Фото: Pixabay