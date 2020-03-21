Видео: как Эрмитаж работает в условиях карантина

Сотрудники Эрмитажа поделились интересной видеозаписью, на которой показано, как работает главный музей Петербурга в условиях карантина.
На кадрах видно, что большинство сотрудников работает в масках, в залах установлено специально оборудование, которое защищает экспонаты от вирусов. Показана также работа, которая проводится онлайн: трансляции и вебинары. Отдел реставрации, научной документации, мастерские и другие отделы продолжают работать дальше.
Ранее мы писали, что театр на Васильевском показал новый спектакль онлайн.
Видео: "Вконтакте" / "Государственный Эрмитаж".
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