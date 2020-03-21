Видео: как Эрмитаж работает в условиях карантина

Видеозапись опубликована в соцсетях Эрмитажа.

Сотрудники Эрмитажа поделились интересной видеозаписью, на которой показано, как работает главный музей Петербурга в условиях карантина.

На кадрах видно, что большинство сотрудников работает в масках, в залах установлено специально оборудование, которое защищает экспонаты от вирусов. Показана также работа, которая проводится онлайн: трансляции и вебинары. Отдел реставрации, научной документации, мастерские и другие отделы продолжают работать дальше.

Ранее мы писали, что театр на Васильевском показал новый спектакль онлайн.

Видео: "Вконтакте" / "Государственный Эрмитаж".