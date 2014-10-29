Жители Петербурга стали чаще покупать праворульные машины

Рост продаж праворульных машин эксперты связывают с увеличением объёмов их ввоза из Японии.

У жителей Петербурга набирают популярность праворульные автомобили. В минувшие полгода горожане приобрели на 24% больше таких авто, чем в прошлом периоде, согласно данным "Автостата".

В России в этом году с января по июнь купили 263,5 тыс. праворульных машин, сообщает АО "Электронный паспорт". Также активнее брать такие автомобили стали москвичи, жители Московской области и Кавказа. Причём в Чечне рост буквально взрывной — на 74%.

Рост продаж праворульных машин эксперты связывают с увеличением объёмов их ввоза из Японии. Кроме того, российское правительство одобрило параллельный импорт ввиду европейских санкций.

Ранее суд постановил ликвидировать парковку на проспекте Тореза. Истцом выступил ГУП "ТЭК".

Фото: Piter.tv

