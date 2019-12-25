Петербуржцы стали чаще покупать недвижимость в Ленобласти

Число запросов выросло в 1,5 раза.

Риелторы сообщили, что число запросов на аренду и покупку жилья в Ленобласти от клиентов из Петербурга за год выросло в полтора раза, в Псковской и Новгородской областях – в 1,8 раза. Об этом сообщил РБК Санкт-Петербург.

По данным экспертов, запрос на жизнь в сельской местности, где есть социальная инфраструктура, наметился еще до пандемии коронавируса. Но во время локдауна и перехода на удаленную работу, интерес на жилье в пригороде увеличился в разы.

Кроме того, в области можно позволить себе более просторное жилье.

Также в Петербурге наблюдается дефицит участков под строительство жилых домов.

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