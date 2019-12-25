В Петербурге наблюдается дефицит участков под строительство жилых домов

По данным специалистов, на открытом рынке продается 36 участков под строительство жилой недвижимости, общей площадью 469 гектаров.

В Петербурге осталось 469 гектаров земли, на которых можно построить около 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости. На КАД расположена только половина участков, но ни один их них не имеет разрешения на строительство. Об этом сообщила пресс-служба Rusland SP.

По данным специалистов, на открытом рынке продается 36 участков под строительство жилой недвижимости, общей площадью 469 гектаров. При этом на данный момент только два участка имеют все необходимые для строительства документы. Частично документы готовы для 19 участков.

Общая площадь продающихся в пределах КАД участков составляет 128,8 гектара.

Ранее эксперт спрогнозировал падение спроса на недвижимость в России.

Фото: Piter.tv