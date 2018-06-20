С 15 апреля петербуржцы смогут предложить план развития для "Родного района"

Местным жителям предложат рассказать чиновникам о том, какие улучшения необходимы в их районах в первую очередь.

В Петербурге с 15 апреля стартует проект "Родной район". Он создан по типу "Твоего бюджета". Активистам предложат внести инициативы по развитию города при помощи специальной анкеты. Бросить анкету с заполненным предложением можно будет в районных МФЦ

Как отмечают чиновники Смольного, акция продлится с 15 апреля по 15 июня. Итоги проекта будут известны к концу лета. Самые востребованные идеи будут реализованы правительством за 2-3 года. Лучшая "дорожная карта" получит премию в 100 тысяч рублей.

Отметим, что чаще всего петербуржцы заявляют о необходимости создания площадок для выгула собак, освещения улиц и дворов, а также строительства спортивных зон.

Ранее Piter.tv писал о том, что главы районов Петербурга подготовят планы развития на три года.

Фото и видео: Piter.tv