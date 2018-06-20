Главы районов Петербурга подготовят планы развития на три года

По поручению Александра Беглова чиновники должны предоставить концепцию развития района, учитывая мнение петербуржцев.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил главам районных администраций подготовить локальные проекты развития. Каждый план должен рассчитывать на выполнение в ближайшие два-три года. Лучшая инициатива по благоустройству получит поощрение в виде ста тысяч рублей на выполнение. Такие сведения дал временный градоначальник во время рабочего визита на Петроградскую сторону.

Беглов отметил, что в плане развития должны быть учтено мнение местных жителей и активистов. Концепции должны соответствовать требованиям проектов "Мой двор" и "Мой район". Упор будет ставиться на создание детских и спортивных площадок, а также уличное освещение.

.Фото: Piter.tv