Главы районов Петербурга подготовят планы развития на три года

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил главам районных администраций подготовить локальные проекты развития. Каждый план должен рассчитывать на выполнение в ближайшие два-три года. Лучшая инициатива по благоустройству получит поощрение в виде ста тысяч рублей на выполнение. Такие сведения дал временный градоначальник во время рабочего визита на Петроградскую сторону.
Беглов отметил, что в плане развития должны быть учтено мнение местных жителей и активистов. Концепции должны соответствовать требованиям проектов "Мой двор" и "Мой район". Упор будет ставиться на создание детских и спортивных площадок, а также уличное освещение.
.Фото: Piter.tv
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