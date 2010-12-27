Серебро предпочитают 37 % горожан.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что петербуржцы предпочитают носить украшения из золота. Соответствующий опрос произвел развлекательный портал "Фотострана".

В опросе участвовало 800 петербуржцев. Горожане отметили, что чаще всего покупают золото, потому что у их родителей и бабушек всегда были украшения из этого металла.

"У бабушки была шкатулка, я обожала доставать оттуда всякие бусы, цепочки, перстни. Очень запомнилось золотое колечко с большим розовым камушком. Видимо, так оно меня впечатлило, что теперь ношу только золото", —пишет один из опрошенных.

При этом 37 % горожан отдают предпочтение серебру. По словам петербуржцев, это доступный и благородный материал для изготовления украшений.

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Фото:pixabay