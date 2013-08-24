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Жители Петербурга предложили Комтрансу вместо безбилетников искать автобусы
Сегодня, 17:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жители Петербурга предложили Комтрансу вместо безбилетников искать автобусы

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Жители Северной столицы напомнили чиновникам, что оплатить проезд не всегда представляется возможных из-за неполадок с валидаторами.

Петербуржцы остались недовольны отчетом Комитета по транспорту о ловле безбилетников на одном из самых востребованных городских маршрутов. По словам представителей ведомства, они поймали двух "зайцев", а с 1 апреля выявили уже 5 тысяч безбилетников.

Жители Северной столицы напомнили чиновникам, что оплатить проезд не всегда представляется возможных из-за неполадок с валидаторами. Кроме того, они отметили неудобство нового способа оплаты и потребовали вернуть возможность рассчитываться наличными. Также горожане с теплотой вспомнили об отмененных маршрутках и предложили Комтрансу провести рейд на наличие автобусов.

Напомним, жители Петербурга остались недовольны результатами провальной транспортной реформы и попросили Смольный вернуть все как было.

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, транспортная реформа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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