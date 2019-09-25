Жители Петербурга пожаловались на желтый дым Кировского завода

Такой дым замечали и раньше.

В воскресенье утром, 15 марта, жители Северной столицы заметили желтый дым, который выходил их труб Кировского завода. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы рассказали, что замечали желтый дым ранее, а также уточнили, что такой цвет может являться результатом выброса диоксида азота, который может вызывать болезни легких. Некоторые жители района возмутились из-за повышенного внимания к происходящему, ведь "этот дым там 200 лет валит и ничего".

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Фото: vk.com/spb_today