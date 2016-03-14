Жители Петербурга побили рекорд по сдаче крови в "Донорскую субботу"

Медикам удалось собрать 242 литра крови.

В субботу, 6 ноября, в городскую станцию переливания крови пришли почти 600 жителей Петербурга, чтобы стать донорами. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Медикам удалось собрать 242 литра крови, что стало рекордом последнего года. Врачи отметили, что подобной активности давно не было. Кроме того, они подчеркнули, что ждали не более 400 человек, но статистика минувшей субботы их очень порадовала.

Ранее на Piter.tv подготовил материал об истории донорства.

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