Животное уже более трёх дней беспрерывно мяукает.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что петербуржцы пытаются вскрыть квартиру с замурованным котенком. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе Петербурга жители одного из домов по Муринской дороге. По словам жильцов дома, в злополучной квартире проживает женщина с ребенком. Отмечается, что в понедельник, 10 февраля они покинули квартиру и до сих пор не вернулись. Жильцы уже третий день слышат писк котёнрка из запертой квартиры.

Местные жители решили скинуться всем домом на услугу мастера по вскрытию замков. В настоящее время петербуржцы ждут нужного решения от сотрудников правоохранительных органов.

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Фото:pixabay