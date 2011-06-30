Жители Петербурга отправили на Донбасс более 600 килограммов одежды

Некоторые жительницы города связали варежки и шарфы для нуждающихся.

Петербуржцы собрали гуманитарную помощь Донбассу. Горожане подарили жителям региона теплые вещи – куртки, пальто, брюки, варежки, носки и обувь. Некоторые подарки передадут военным. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Из Петербурга на Донбасс отправили более 600 килограммов одежды. Некоторые женщины даже связали шапки, варежки, перчатки и носки.

Сбор вещей для жителей Донбасса организовали представители партии "Единая Россия".

Ранее на Piter.tv: с начала месяца число обстрелов Украиной приграничной территории РФ выросло.

Фото: Телеграм / SPEAKer Бельский