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Жители Петербурга отправили на Донбасс более 600 килограммов одежды
Сегодня, 20:30
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Жители Петербурга отправили на Донбасс более 600 килограммов одежды

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Некоторые жительницы города связали варежки и шарфы для нуждающихся.

Петербуржцы собрали гуманитарную помощь Донбассу. Горожане подарили жителям региона теплые вещи – куртки, пальто, брюки, варежки, носки и обувь. Некоторые подарки передадут военным. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Из Петербурга на Донбасс отправили более 600 килограммов одежды. Некоторые женщины даже связали шапки, варежки, перчатки и носки. 

Сбор вещей для жителей Донбасса организовали представители партии "Единая Россия".

Ранее на Piter.tv:  с начала месяца число обстрелов Украиной приграничной территории РФ выросло.

Фото: Телеграм / SPEAKer Бельский

Теги: гуманитарная помощь, одежда, помощь донбассу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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