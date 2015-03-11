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С начала месяца число обстрелов Украиной приграничной территории РФ выросло
Сегодня, 19:59
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С начала месяца число обстрелов Украиной приграничной территории РФ выросло

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В результате атаки за эту неделю погиб один человек.

С начала текущего месяца число обстрелов ВСУ  приграничной территории России серьезно увеличилось. Об этом сообщили Федеральной службе безопасности.

Как рассказали в ТАСС, за  неделю противник свыше 100 раз делал выстрелы в сторону  Брянской, Курской и Белгородской областей из РСЗО, артиллерии, миномётов и БПЛА.

В результате атаки за эту неделю погиб один человек. Еще пять мирных жителей получили ранения. Кроме того, украинские боевики повредили 11 домов россиян.

Ранее на Piter.tv: в Белом доме попросили положить конец спецоперации на Украине.

Фото: Pxhere

Теги: всу, политика, сво на украине, число обстрелов украиной
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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