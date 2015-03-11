С начала месяца число обстрелов Украиной приграничной территории РФ выросло

В результате атаки за эту неделю погиб один человек.

С начала текущего месяца число обстрелов ВСУ приграничной территории России серьезно увеличилось. Об этом сообщили Федеральной службе безопасности.

Как рассказали в ТАСС, за неделю противник свыше 100 раз делал выстрелы в сторону Брянской, Курской и Белгородской областей из РСЗО, артиллерии, миномётов и БПЛА.

В результате атаки за эту неделю погиб один человек. Еще пять мирных жителей получили ранения. Кроме того, украинские боевики повредили 11 домов россиян.

Ранее на Piter.tv: в Белом доме попросили положить конец спецоперации на Украине.

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