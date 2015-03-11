В Белом доме попросили положить конец спецоперации на Украине

Джон Кирби отметил, что власти России не готовы к переговорам.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что пора прекращать специальную военную операцию на Украине. Он призвал лидеров двух конфликтующих сторон найти возможности для перемирия. Об этом сообщили на телеканале АВС.

По словам представителя США, неблагоприятная обстановка в мире не дает покоя другим странам. Он призвал Владимира Путина и Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.



Джон Кирби отметил, что власти России не готовы к переговорам. Он считает, что Москва продолжает проявлять агрессию. О роли США в конфликте политик ничего не сказал.

Ранее на Piter.tv: Трамп назвал виновного в начале конфликта на Украине.

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