Жители Петербурга обеспокоились исчезновением "Тихого хода"

К обеду он вернулся на место.

Петербуржцы 27 декабря заметили исчезновение с набережной Лейтенанта Шмидта плавучего дока "Тихий ход". Об этом сообщили пользователи в Facebook.

"Куда-то ушел док "тихий ход" и любимые белые башенные краны", – написала пользовательница в группе "От Стрелки до Гавани". "Это все равно, если бы Благовещенский мост исчез..." – ответила в комментариях жительница района.

Оказалось, что корабль вместе с доком переместили на глубоководную набережную, так как накануне на этом месте спускали подводную лодку.

"Вот, он вернулся! Его притащили эти 2 буксирчика и запинали на место", – написал обрадованная пользовательница и прикрепил фотографию "беглеца".

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Фото: Facebook / От Стрелки до Гавани (группа о жизни и для жизни на Острове)