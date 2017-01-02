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Очевидцы: в реку Ждановку что-то слили. Чувствуется вонь

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На данный момент сведений о возможной аварии нет. В реку могли слить отходы.

В Петроградском районе Петербурга местные жители заметили странные пятна на реке Ждановке. Очевидице событий удалось заснять странную смесь, которая растекается по водной глади. Женщина предположила, что неизвестные слили в реку какие-то вещества. Она отметила, что загрязненный поток сейчас достигает половины ширины реки. 

Происшествие обнаружено около половины десятого утра 27 декабря. Видеозапись с доказательствами сделана с 4-ого Ждановского моста. Однако из-за темноты проблемы практически не видно. Петербурженка заметила, что на территории чувствуется сильная вонь. Запах напомнил ей краску или керосин. 

Ранее Piter.tv писал о том, что на новую зону отдыха в Петроградском районе ушло более 80 млн рублей.

Фото и видео: Вконтакте/Анастасия Державина
 

Теги: река ждановка, слили отходы, смесь
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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