Очевидцы: в реку Ждановку что-то слили. Чувствуется вонь

На данный момент сведений о возможной аварии нет. В реку могли слить отходы.

В Петроградском районе Петербурга местные жители заметили странные пятна на реке Ждановке. Очевидице событий удалось заснять странную смесь, которая растекается по водной глади. Женщина предположила, что неизвестные слили в реку какие-то вещества. Она отметила, что загрязненный поток сейчас достигает половины ширины реки.

Происшествие обнаружено около половины десятого утра 27 декабря. Видеозапись с доказательствами сделана с 4-ого Ждановского моста. Однако из-за темноты проблемы практически не видно. Петербурженка заметила, что на территории чувствуется сильная вонь. Запах напомнил ей краску или керосин.

Ранее Piter.tv писал о том, что на новую зону отдыха в Петроградском районе ушло более 80 млн рублей.

Фото и видео: Вконтакте/Анастасия Державина

