На новую зону отдыха в Петроградском районе ушло более 80 млн рублей

По другой берег от "Лахта Центра" и "Газпром Арены" появилась современная рекреационная зона.

Около Ждановской улицы в Петроградском районе Петербурга благоустроили рекреационную зону на площади 5 тыс. квадратных метров, сообщила "Gazeta.SPb".

В зоне отдыха появились игровые площадки, скамейки и мини-сад, в котором высадили английские красные клены, австрийские черные сосны, яблони, кусты сирени и шаровидные ивы.

Теперь дети, которые живут в соседних жилых домах, смогут поиграть в огромные шахматы, попрыгать на батуте, заняться скалолазанием. Также на месте слияния Финского залива и рек Ждановка и Малая Невка привели в порядок набережную с видом на Крестовский остров, "Газпром Арену" и "Лахта Центр".

На ремонт двух набережных и обустройство зоны отдыха потратили более 80 млн рублей в рамках инвестиционного проекта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Адмиралтейском районе после ремонта открылся сад Валентина Пикуля.

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