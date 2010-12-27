В Адмиралтейском районе после ремонта открылся сад Валентина Пикуля

На пересечении Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы после благоустройства открылся сад Валентина Пикуля. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Вместо старых качелей на территории установили новое развивающее оборудование, вместо асфальта появилось мягкое покрытие. Также в саду установили новые скамейки, урны, посадили кусты и газон. Для тех, кто любит проводить время вдали от суеты специалисты установили специальные площадки.
Сад Валентина Пикуля благоустроили по просьбе местных жителей.
Ранее в Пионерском саду посадили 670 кустов сирени и лоха серебристого.
Фото: gov.spb.ru
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