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В Пионерском саду посадили 670 кустов сирени и лоха серебристого
Сегодня, 12:49
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nastya960

В Пионерском саду посадили 670 кустов сирени и лоха серебристого

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В Приморском районе завершилось благоустройство Пионерского сада.

В Приморском районе Санкт-Петербурга завершилось благоустройство Пионерского сада, который находится на пересечении Сердобольской и Студенческой улиц. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

В саду установили 20 новых скамеек, посадили различные молодые деревья: клены, рябины, черемухи, сосны, ясени, ивы. Также на территории высадили 670 кустов сирени, кизильника и лоха серебристого.

В цветниках органично разместили многолетники: шалфей, полынь, пенисетум, овсяницу, анафалис жемчужный, душицу, императу цилиндрическую, геран, вейник.

Ранее работы по благоустройсву завершились в парке Калининского района. 

Фото: комитет по благоустройству

Теги: благоустройство, пионерский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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