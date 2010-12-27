В Пионерском саду посадили 670 кустов сирени и лоха серебристого

В Приморском районе завершилось благоустройство Пионерского сада.

В Приморском районе Санкт-Петербурга завершилось благоустройство Пионерского сада, который находится на пересечении Сердобольской и Студенческой улиц. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

В саду установили 20 новых скамеек, посадили различные молодые деревья: клены, рябины, черемухи, сосны, ясени, ивы. Также на территории высадили 670 кустов сирени, кизильника и лоха серебристого.

В цветниках органично разместили многолетники: шалфей, полынь, пенисетум, овсяницу, анафалис жемчужный, душицу, императу цилиндрическую, геран, вейник.

Ранее работы по благоустройсву завершились в парке Калининского района.