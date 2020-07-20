Никольские ряды открылись

Новинкой сезона стал гольф-клуб с полем на 18 лунок.

В Петербурге сегодня, 30 апреля, открылись Никольские ряды. В общественном пространстве появилась Триумфальная арка и летняя сцена, на которой будут выступать музыкальные группы. Здесь же гостей будут обучать танцам. Об этом сообщили в группе площадки в соцсети "ВКонтакте".

Новинкой сезона стал гольф-клуб с полем на 18 лунок. Известная петербуржцам горка превратилась в амфитеатр с сотней посадочных мест. Есть здесь и ларьки со стрит-фудом и бар.

К сожалению, по правилам нашей площадки проход на территорию "Никольского Двора" с животными запрещен. Совсем. Даже в сумке. Даже с самой маленькой собачкой. Да, мы тоже очень-очень любим собак, но безопасность всех наших гостей в приоритете. Кроме того, пронос еды и напитков на территорию "Никольского Двора" запрещен. С собой можно взять детское питание в заводской упаковке. Никольские ряды

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Фото: ВКонтакте / Никольские ряды